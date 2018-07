Dal primo settembre sono circa, fra insegnanti e personale ATA, i dipendenti statali pronti ad andare in. Per loro è arrivata però la doccia fredda dell'Inps, che da quest'anno si occupa di verificare i requisiti necessari. Tutto da rinviare: per gli aspiranti pensionati, infatti, la pensione potrebbe restare ancora lontana, per qualche anno. Dietro allo stallo ci sarebbeL'Inps, infatti, determina il via libera ai pensionamenti in base ai dati offerti dal Miur, che però. Sulle barricate i lavoratori che si sono visti negare il diritto e le relative sigle sindacali. "E' un assurdo problema informatico - commentano dalla Cgil - tutto legato alla mancanza di comunicazione fra l'ente e il dicastero. Chiediamo un intervento tempestivo da Roma".Uno stop, quello dei 35mila, che potrebbe bloccare gli entusiasmi di altrettanti insegnanti e collaboratori scolastici che nel massiccio pensionamento dei colleghi di quest'anno (nel 2017 erano stati 10mila in meno) vedono la speranza di una collocazione stabile.