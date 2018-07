remio al miglior documentario € 3.000,00, m

enzioni speciali, m

igliore regia, m

iglior fotografia, m

iglior montaggio, d

ocumentario più innovativo.

Ecco l'elenco completo dei vincitori dei premi:

Si è concluso il Sole Luna Doc Festival nella chiesa di Santa Maria dello Spasimo con le premiazioni e le menzioni speciali della Giuria internazionale: p: Strike a rock di Aliki Saragas: Boli Bana di Simon Coulibaly Gillard: Ma'ohi NUI, In the heart of the ocean my country lies di Annick Ghijzelings: Sea of Sorrow - Sea of Hope di Estephan Wagner e Marianne Hougen-moraga e a Los Ofendidos di Marcela Zamora: Solo for one hand di Pavel Jurda: Terraform di Sil Van Der Woerd e Jorik Dozyassegna i premi a One Minute di DinaNaser e a Terraform di Sil Van Der Woerd e Jorik Dozy e una menzione speciale a The European Dream: Serbia di Jamie Alekos.La giuria speciale degli studenti liceali per la sezione Human Rights assegna ex aequo il premio a Sea of Sorrow - Sea of hope di Estephan Wagner e Marianne Hougen-Moraga e a Shootball di Félix Colomer.