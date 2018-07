La Commissione ha lo scopo di studiare, elaborare ed esaminare le proposte di legge per la modifica e la revisione dello Statuto della Regione siciliana; dovrà predisporre una proposta organica di riforma dello Statuto da trasmettere al Parlamento. Componenti della Commissione sono: C

appello e Pagana (5Stelle); Pellegrino e Milazzo (FI); Gucciardi e Cracolici (Pd); Compagnone e Pullara (AeP); Savarino (DB); Figuccia (Udc); Amata (FdI); Tamajo (Sicilia Futura); Caronia (Misto).

la Commissione

per la prima volta e nel corso della prima seduta si eleggeranno presidente, vicepresidente e segretario. La vicepresidenza, stando alle indiscrezioni di palazzo, dovrebbe andare al Movimento 5 stelle.

PALERMO - Si è insediata oggi all'Ars la Commissione parlamentare speciale Statuto. Non c'è ancora un presidente, però: la votazione per eleggere i vertici è stata rimandata quando è stato lampante che il candidato della maggioranza, Elvira Amata di Fratelli d'Italia, non avrebbe ottenuto i voti necessari. Alcuni rappresentanti delle opposizioni e qualche esponente della maggioranza, come Vincenzo Figuccia dell'Udc, avevano dichiarato l'intenzione di votare piuttosto per Giuseppe Compagnone, di Popolari e autonomisti. "Mi sembra più corretto - spiega Figuccia - che quel posto vada a un parlamentare con un alto profilo autonomista, che possa realmente dare un contributo per le battaglie della Sicilia".In assenza di un presidente eletto, il parlamentare più anziano, proprio Compagnone, convocherà