Avvenimenti previsti per oggi, martedì 10 luglio, in Sicilia.1) PALERMO - Palazzo Steri, sale Capriate, Piazza Marina ore 09:00 Il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza del Comune di Palermo, Pasquale D'Andrea, presenterà, ad un anno dalla Legge 47/2017 "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati", il modello Palermo e il primo rapporto sui tutori e i minori stranieri non accompagnati.2) CATANIA - Palazzo di Giustizia, Tribunale, prima sezione penale ore 09:00 Prima udienza del processo a 16 persone accusate di bancarotta fraudolenta in relazione al dissesto della compagnia aerea low cost Wind jet. Tra gli imputati anche l'imprenditore Antonino Pulvirenti, ex patron del Catania Calcio.3) CATANIA - Palazzo di Giustizia, Tribunale, terza sezione penale ore 09:00 Prima udienza del processo a tre medici dell'ospedale S.Bambino, tutte donne, sulla nascita, il 2 luglio 2015, di un bimbo con gravi disturbi neurologici perché, secondo l'accusa, 2 di loro a fine turno avrebbero tardato ad intervenire per non restare ancora al lavoro. La terza avrebbe praticato alla puerpera per 2 volte le manovre di Kristeller, tecnica bandita dalle linee guida.4) CATANIA - Le Ciminiere, sala C3 ore 09:30 Convegno dal titolo "Operazione Husky 10 luglio 1943, tra storia e luoghi della memoria", organizzato nell'ambito delle iniziative per il 75/mo anniversario dello Sbarco in Sicilia del 1943. Partecipano, tra gli altri, l'assessore regionale al Turismo Sandro Pappalardo, il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè ed il sindaco Salvo Pogliese.5) AGRIGENTO - sala convegni "Silvia Pellegrino" Via Acrone 27 ore 11:00 Conferenza stampa su Opere Pubbliche, viabilità provinciale ed edifici scolastici, convocata dal Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Girolamo Alberto Di Pisa.6) PALERMO - Ars, sala stampa ore 12:00 Conferenza stampa organizzata dal Gruppo Parlamentare di Forza Italia sul lavoro svolto e sulle prospettive. Sarà presente anche il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè.7) PALERMO - la Feltrinelli Libri e Musica, via Cavour 133 ore 18:00 Antonio Ingroia presenta il libro scritto insieme a Pietro Orsatti "Le trattative" (Imprimatur editore). Con la partecipazione di Giorgio Bongiovanni. Modera Giuseppe Lo Bianco.8) PALERMO - Piazza Pretoria ore 18:30 Inaugurazione 394/o Festino di Santa Rosalia. "I giganti di Mistretta - Mithia e Kronos" Saluto istituzionale delle autorità seguito dal ballo dei Giganti e sfilata che si snoderà verso i Quattro Canti, Via Maqueda, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Bologni e Gran Ballo conclusivo davanti alla Cattedrale in onore di Santa Rosalia. Seguono altri eventi in vari luoghi.9) PALERMO - cortile Maqueda di Palazzo Reale R Patrona, lo spettacolo dedicato a Santa Rosalia. Diretta con maxischermo a Piazza Monte di Pietà, dove si trova la più antica edicola votiva dedicata alla Santuzza.10) GIBELLINA (TP) - Baglio di Stefano Teatro sensoriale, nell'ambito della 37/a edizione del Festival delle Orestiadi di Gibellina, con la direzione artistica di Alfio Scuderi, con un laboratorio creativo gratuito "Tessere Gibellina" con performance finale curata dagli attori Gabriel Hernández e Pancho García, fondatori del Teatro de Los Sentidos di Barcellona. Fino al 13.