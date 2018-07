Blackout totale per la rete di telefonia mobilein tutta Italia, dalle 4:30 di questa mattina. La linea sarebbe praticamente assente in gran parte del territorio nazionale, con maggiori disagi nei centri urbani e le regioni del nord. Gli utenti della nota compagnia telefonica sono rimasti così "isolati",Nonostante il gran numero di segnalazioni e proteste che dalle 6 di questa mattina assediano il servizio clienti 3,. Ai clienti non resta quindi che aspettare, nella speranza che il problema venga risolto nel minor tempo possibile e che il gestore fornisca esaustive spiegazioni.