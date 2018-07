E' ricoverata in Rianimazione all'ospedale Cervello ed oggi sarà eseguito l'elettroencefalogramma che accerterà le sue condizioni.. Secondo quanto ricostruito, stava prendendo il sole sulla riva quando è arrivata un'onda molto alta che l'ha trascinata al largo, non permettendole di tornare indietro. Immediati i soccorsi della struttura balneare, da cui è anche stata avvisata la Capitaneria di porto.Il peggio sembrava passato, ma le sue condizioni sono man mano peggiorate, fino ad entrare in coma. Decine i messaggi che sui social network cercano di dare coraggio e forza ai familiari: "La piccola si sveglierà, preghiamo tutti insieme, non dobbiamo perdere la speranza", scrive Francesca. "Nipotina mia - scrive la zia della ragazza - hai ancora una vita davanti, apri quei tuoi occhi bellissimi". "Devi tornare tra noi - scrive il cugino - ci manchi già tantissimo, non puoi lasciarci. Abbiamo bisogno di te".