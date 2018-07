PALERMO - “Decine di vigili urbani, stamattina, hanno dato vita ad un sit-in a piazza Pretoria, davanti l’ingresso di Palazzo delle Aquile, chiedendo un incontro con il sindaco Orlando”. Lo affermano Sabrina Figuccia e Igor Gelarda, consiglieri comunali di Palermo, che proseguono: “Al centro dell’incontro l'ormai annoso caso delle indennità dovute ai vigili, le cui somme sono state incassate dal Comune dalla Regione e trattenute da Palazzo delle Aquile, e della stabilizzazione delle centinaia di caschi bianchi part time che rischiano, a fine anno, di non essere assunti o di non avere il contratto rinnovato.Il Sindaco Orlando, su richiesta dei consiglieri Figuccia e Gelarda, per un più corretto inquadramento sul piano istituzionale ha chiesto una prima interfaccia con il comandante Marchese, che si è reso immediatamente disponibile per un incontro con i rappresentanti del comitato dei vigili che si svolgera lunedi 16 alle ore 9. Personalmente-continuano Figuccia e Gelarda- consideriamo l'incontro con il comandante come un atto propedeutico all'incontro con il Sindaco che, auspichiamo, almeno questa volta non vorrà sottrarsi al proprio dovere istituzionale nel ricevere un gruppo di lavoratori comunali. È evidente ormai che se non si interviene tempestivamente, nei prossimi mesi la città si ritroverà con pochissimi vigili in strada a dirigere il traffico, con conseguenze catastrofiche per tutti i palermitani”.