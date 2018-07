PALERMO - La Giunta Comunale ha approvato venerdì scorso, su proposta dell'assessore Emilio Arcuri, un elenco di interventi di adeguamento alla normativa di sicurezza di impianti scolastici della città, per la partecipazione all'Avviso Pubblico per la nuova programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, emanato dalla Regione. La Giunta ha individuato 25 interventi da realizzare in altrettante scuole, per un importo complessivo di circa 92,6 milioni di euro nel periodo fino al 2020. Si tratta di interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico. Commentando il provvedimento, il sindaco ha detto: "speriamo con questo strumento di poter chiudere il cerchio della messa in sicurezza delle scuole cittadine. Un lavoro lungo e complesso, partito nel 2012 quando erano meno di 10 le scuole in regola e che ha visto in questi anni realizzare centinaia di interventi piccoli e grandi, spesso grazie esclusivamente a fondi e maestranze del Comune o delle partecipate".

“È necessario migliorare le condizioni di sicurezza degli edifici comunali adibiti ad uso scolastico e assicurare che la loro qualità sia sempre più elevata”. Lo dice il capogruppo di Palermo 2022 e membro della commissione Bilancio Antonino Sala. “Gli uffici comunali dell'edilizia scolastica, pur fra tante difficoltà - continua -, hanno presentato le istanze per rispondere all'avviso pubblico per la nuova programmazione degli interventi sull’edilizia scolastica da parte della Regione. Una richiesta di quasi 93 milioni per intervenire su 25 istituti. Si tratta di interventi di natura straordinaria per l'adeguamento alle norme antisismiche e antincendio, ristrutturazione, efficientamento energetico, manutenzione. Il tema della sicurezza dei nostri bambini è primario per questa amministrazione. I lavori sono stati già inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche approvato dal Consiglio Comunale a settembre del 2017”, conclude.