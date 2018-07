Martina, un'onda l'ha portata via

A soccorrerla ad Isola delle Femmine erano stati due bagnini della struttura "Scogliera Azzurra", Cosimo e Calogero Favaloro, durante una delicata operazione di salvataggio. Il peggio sembrava passato, ma invece le condizioni della ragazzina sono precipitate. Per questo stamattina i medici del reparto di rianimazione del Cervello, diretto dal dottor Baldassare Renda, hanno eseguito l'elettroencefalogramma volto ad accertare il suo stato.. Un immenso gesto di generosità da parte dei familiari della tredicenne, che fino all'ultimo hanno sperato nel miracolo. Non hanno lasciato l'ospedale nemmeno per un istante: da quando era stata trasportata al "Cervello", dietro alla porta del reparto si sono alternati decine di amici, compagni di scuola, conoscenti.La giovane stava prendendo il sole quando è stata sorpresa dall'onda anomala: momenti concitati e di estrema disperazione durante i quali ha inghiottito molta acqua e battuto la testa. Poi il salvataggio, avvenuto grazie al pronto intervento dei due bagnini, che avevano riacceso la speranza.Sui social network, chi conosce Martina aveva invitato ad una preghiera collettiva, per dare forza e coraggio anche alla famiglia. Adesso, le parole tentano di consolare un dolore immenso, al quale i genitori hanno nel frattempo risposto con una scelta d'amore ed altruismo, quella di donare gli organi. L'intervento sarà effettuato stanotte.