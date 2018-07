Ha l’amaro in bocca Oscar Pizzo, ormai ex direttore artistico del Teatro Massimo di Palermo. La fondazione gli ha infatti dato il benservito dopo quattro anni, tranciando un contratto che sarebbe dovuto durare fino al luglio del 2019. Una decisione sorprendente, anomala, specie nell’anno di Manifesta e della capitale della cultura.della sua proiezione internazionali e i risultati, in effetti, non sono mancati: un pianista, curatore di rassegne prestigiose, al passo con i tempi. Il licenziamento è di due settimane fa, ma la fondazione lo ha comunicato ieri sera con un comunicato stringatissimo: “Si apre una nuova fase nella vita del Teatro che, dopo un quadriennio segnato da importanti risultati, si prepara a cambiamenti di rilievo e un diverso assestamento della sua struttura”.a meno che non si sia usata questa scusa per altro. Gli altri dirigenti c'erano già prima del 2014, l'unica novità sono stato io e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Il mio rammarico? I tanti progetti che stavo curando e che adesso temo non vedranno la luce”. Insomma, un ben servito che secondo voci di corridoio sarebbe da attribuire agli scontri tutti interni a piazza Verdi. “Con i musicisti ho sempre avuto un buon rapporto, sinceramente non mi aspettavo il licenziamento”, conclude Pizzo.“Ci risulta che finanziatori, registi e altri stakeholder del Teatro Massimo di Palermo già nei giorni passati abbiano rappresentato al Soprintendente Giambrone e al sindaco Orlando pesanti preoccupazioni per l’allontanamento di una figura che in quattro anni ha contribuito al rilancio artistico internazionale e cittadino del ‘Massimo’" - dicono in una nota i parlamentari palermitani del M5s Adriano Varrica, Steni Di Piazza, Roberta Alaimo, Valentina D'Orso, Aldo Penna e Giorgio Trizzino - Temiamo che gli interessanti e innovativi progetti artistici su cui Pizzo stava lavorando per il Teatro, e che stavamo monitorando a livello nazionale da diversi mesi nell'ambito della riforma del Fus per valorizzare questo genere di esperienze - spiegano i portavoce M5S - stiano subendo un brusco stop. Giambrone ha affermato che il Teatro con questo licenziamento si prepara a cambiamenti di rilievo e ad un diverso assestamento della sua struttura, ma questo significa che il Soprintendente si assumerà interamente la responsabilità delle conseguenze per il Teatro e la città. Monitoreremo con attenzione gli sviluppi, aggiornando il Ministro che tra meno di un anno dovrà nominare il nuovo soprintendente".