Eleganti, sorridenti e determinati a conquistare il posto. Sono questi i, ragazze e ragazzi, che si sono presentati stamattina all'open day di. La compagnia di bandiera araba sta svolgendo in queste ore a Palermo, presso l'Hotel delle Palme, una selezione per assumere nuovo personale. I candidati sono accorsi nello storico albergo di via Roma, dove, dalle otto di questa mattina stanno affrontando un vero e proprio tour de force fra conferenze, lezioni frontali e prove, tutte rigorosamente in inglese. Le ragazze e i ragazzi che sognano di lavorare tra le nuvole hanno tutti fra i 21 e i 30 anni e provengono da svariate parti della Sicilia:"Per prima cosa -- ci hanno presentato la compagnia e la posizione per cui stanno cercando personale. Hanno messo le mani avanti spiegando sia le cose positive sia i problemi che questo lavoro può riservare. Poi ci hanno fatto fare la". Una tutor, infatti, ha sottoposto gli aspiranti assistenti di volo ad, svolte a coppia. Finita questa fase iniziale, fra ansie, imbarazzi e stanchezza, i ragazzi sono usciti dalla sala Camino, dove avevano passato gran parte della mattinata, in attesa del responso sul loro primo esame. Sono le 12:20 circa quando. Entusiasmo e soddisfazione per chi ce l'ha fatta. Partono i primi selfie e le telefonate:esclama con lo smartphone all'orecchio una delle ragazze promosse. Allarga le braccia sorridendo uno degli aspiranti che non ha superato questo primo test:Ma la giornata di selezione ancora è lunga e l'ultimo step, prima di cantare vittoria, non sarà oggi, ma avverrà proprio