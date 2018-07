L'elettroencefalogramma eseguito stamattina dai medici del reparto di Rianimazione è risultato piatto ed è quindi stata avviata la procedura per accertare la morte cerebrale, durante la quale i genitori decideranno se donare gli organi.. Secondo quanto ricostruito, stava prendendo il sole sulla riva quando è arrivata un'onda molto alta che l'ha trascinata al largo, non permettendole di tornare indietro. Immediati i soccorsi della struttura balneare, da cui è anche stata avvisata la Capitaneria di porto.Il peggio sembrava passato, ma le sue condizioni sono man mano peggiorate, fino ad entrare in coma. Decine i messaggi che sui social network hanno cercato di dare coraggio e forza ai familiari, che in questi giorni sono rimasti in ospedale sperando in un miracolo.