Un Mare Di Libri, la rassegna letteraria organizzata dal Comune di Terrasini, giunge alla terza edizione. La kermesse è ormai un appuntamento fisso della programmazione estiva della cittadina marinara. In programma nove appuntamenti, ogni giovedì alle ore 19, a partire dal 12 luglio e fino al 6 settembre. Novità della terza edizione è la location: gli incontri con gli autori si terranno nel suggestivo scenario di Palazzo d’Aumale, grazie alla fattiva collaborazione tra Comune di Terrasini - Assessorato alla Cultura, direzione Museo d’Aumale – Museo Riso e Assessorato Regionale dei Beni Culturali. Anche per questa edizione la direzione artistica è affidata all’editor Marina Finettino. «Una rassegna che cresce di anno in anno, ormai un punto di riferimento per autori e case editrici, ma soprattutto un appuntamento fisso per gli appassionati di lettura – dice l’assessore alla Cultura Maria Grazia Bommarito. Mi preme ricordare che la promozione della cultura è uno degli obiettivi principali della nostra amministrazione. Un sentito ringraziamento va alla direzione del Polo Museale Riso – d’Aumale che quest’anno ha voluto condividere l’iniziativa mettendo a disposizione l’atrio di Palazzo d’Aumale per ospitare la rassegna». Il calendario completo 12 luglio Così cominciano i serial killer (Mesogea) di Mario Valentini 19 luglio I popoli del Grande Verde (Edizioni Storia e Studi Sociali) di Sebastiano Tusa 26 luglio Verità Ingannevoli (Edizioni Leima) di Maurizio Agnello 2 agosto L’avventura di due garibaldini (Edizioni Leima) di Toni Sutera 9 agosto La bellezza è un Aquilone (Mazzota Editore) di AA.VV. 16 agosto Screen Wide Shut (Rogas Edizioni) di Vincenzo Sacco 23 agosto Il suono della notte (P.Vittorietti Editore) di Gigi Borruso 30 agosto Cosa vedi (Il Palindromo) di Vanessa Ambrosecchio 6 settembre Malavita (Navarra editore) di Giankarim De Caro.