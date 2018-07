“Chiediamo di intervenire per la sicurezza e la salute dei cittadini - spiegano i consiglieri cinquestelle - É necessario procedere con una ordinanza contingibile e urgente, dando priorità a quelle zone segnalate dai cittadini in prossimità di siti critici e sensibili come gli edifici scolastici. Per esempio, la scuola ‘Rosolino Pilo’ di via Sebastiano La Franca,

la Antonio Ugo e Pio La Torre in via Nina Siciliana. Il problema è da tempo noto e coinvolge tutta la città, arrivando fino alla via Rocky Marciano allo Zen e via Oreste Arena, all’angolo di via Ammiraglio Persano. Al sindaco però sembra importare poco la salute dei palermitani”.

Pasquale Tusa, Saverio Bruschetta, Mirko Dentici, Simona Di Gesù, Daniela Tumbarello, Giovanni Galioto e Alessandro Amore, hanno trasmesso una nota urgente al Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, per chiedere la rimozione e lo smaltimento di amianto abbandonato sul territorio.mentre i servizi risultano sospesi - afferma il consigliere comunale del M5S Antonino Randazzo, membro della commissione igiene e sanità - Da circa 4 mesi l’amianto continua a restare nelle strade. Palermo ha bisogno di un sindaco meno dedito a inaugurazioni, festeggiamenti e passerelle, e più concentrato a svolgere il delicatissimo compito di Autorità Sanitaria, attraverso cui il primo cittadino potrebbe agire e predisporre atti e ordinanze per intervenire tempestivamente in caso di emergenza igienico-sanitaria e salute pubblica”.