Una donna anziana ha chiamato il 113,Secondo quanto racconta "La Stampa", la signora - residente a Napoli - avrebbe però inventato di essere stata derubata, soltanto per ricevere la visita dei poliziotti,"Erano in tre e hanno preso i soldi" ha subito cercato di spiegare, all'arrivo degli agenti nella sua abitazione. Ma, poco dopo, ecco arrivare la reale versione dei fatti: "". Una confessione accorata, quella dell'anziana signora, che si è conclusa con una richiesta piuttosto singolare: "".Sempre il quotidiano, racconta della reazione impietosita dei poliziotti, che avrebbero quindi deciso di portare la donna al bar, per un gelato. Alla fine del tanto atteso "giretto", gli agenti l'hanno accompagnata in chiesa, dove hanno chiesto al parroco di prendersene cura.