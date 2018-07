ROMA - Il ministero della Salute ha disposto il ritiro di un nuovo. Dopo il caso di Findus e Freshona, questa volta il marchio incriminato sarebbe la. Nello specifico, l'alimento infetto sarebbe il mais congelato contenuto nel mix, in confezioni da 2,5 kg. Il codice del lotto in questione è W171583 8G, trattato e confezionato dalla Greenyard Frozen Belgium - in Ungheria - e in scadenza il 6 luglio 2019.Dal momento che molti dei prodotti contagiati dal batterio sono stati lavorati in diverse parti d'Europa,: il caso più grave riguarda la Gran Bretagna, dove si contano già quasi 50 casi. Ma il problema non si limita al vecchio continente. Esportati in tutto il mondo, i cibi infetti sarebbero arrivati anche in Australia e Nuova Zelanda.