PALERMO - E' stato escluso dai cantieri lavoro per mancanza di requisiti e ha tentato di aggredire il sindaco di Termini Imerese Francesco Giunta. Ieri alle 18.30, si è scagliato contro il primo cittadino nei pressi dell'uscita posteriore del Municipio. Le urla dell'uomo hanno attirato l'attenzione di alcuni residenti. Per fortuna, dopo un po', l'operaio si è calmato ed è andato via. La stessa persona due mesi fa aveva fatto irruzione in Comune proprio con l'intenzione di aggredire Giunta: l'intervento dei presenti e il successivo arrivo delle forze dell'ordine anche in quel caso ha evitato che la situazione degenerasse. Sempre la stessa persona, qualche giorno prima avrebbe anche minacciato il sindaco su Facebook, utilizzando il profilo della moglie. (ANSA).