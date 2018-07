Decine di persone si sono incontrate di fronte alla "Scogliera azzurra", la struttura alberghiera da cui domenica sono partiti i soccorsi per la tredicenne, trascinata in mare da un'onda altissima e deceduta in ospedale dopo tre giorni.Le onde li hanno trascinati lontano, mentre i due bagnini si sono abbracciati, in lacrime. Ieri, nel giorno della morte di Martina, hanno manifestato il loro dolore, epilogo di giorni di speranza.Stamattina all'alba, il prelievo degli organi che permetterà di salvare la vita ad almeno quattro bambini. Il cuore di Martina tornerà a battere, è destinato infatti ad un bimbo in attesa di trapianto a Padova, così come il fegato, donato ad un paziente pediatrico all'Ismett. Prelevati anche cornee e reni, inseriti nel circuito nazionale pediatrico.