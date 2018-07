Per individuare i responsabili il Nucleo Ambientale della polizia provinciale di Ragusa ha predisposto verifiche su tutta la fascia costiera iblea da Acate ad Ispica. I numerosi controlli hanno permesso di identificare e denunciare per smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali tramite incenerimento 8 titolari di aziende agricole di contrada Cicardo e Finocchiaro a Ragusa, di contrada Sughero, Baccanese e Menta nel comune di Santa Croce Camerina e di contrada Valseca, Niscescia e Dirillo a Vittoria. Gli 8 denunciati sono stati sorpresi a bruciare all'interno dei fondi da loro condotti ingenti masse di rifiuti vegetali, a volte misti a rottami plastici e contenitori di fitofarmaci. Altri 34 titolari di aziende agricole invece sono stati diffidati ed entro 90 giorni dovranno smaltire i rifiuti reperiti nelle loro aziende.(ANSA)