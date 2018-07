COMISO (RAGUSA) - Al termine della scadenza della manifestazione di interesse per l'affitto della gestione dell'aeroporto di Comiso sono arrivate tre offerte da parte di operatori economici interessati alla gestione dello scalo ibleo. La Soaco, dopo aver sondato il mercato, può procedere nei prossimi giorni al bando per individuare il soggetto cui affittare la gestione dello scalo. "Visto l'esito favorevole della pre-gara - dice l'amministratore delegato Giorgio Cappello - si potrebbe andare al bando vero e proprio ma dopo un'interlocuzione con i soci della Soaco, ovvero Comune di Comiso e Intersac, società in liquidazione". "Queste tre manifestazioni d'interesse - aggiunge Cappello - ci incoraggiano ad andare avanti, consci di quanto strategica e appetibile sia questa infrastruttura aeroportuale".(ANSA).