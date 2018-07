PALERMO - La Polizia ha scoperto un'attività di lotteria clandestina a cielo aperto in piazza Ignazio Calona (quartiere Sperone). Gli agenti hanno trovato una postazione installata al centro della piazza, allestita con computer, mixer, casse audio e un sistema di filodiffusione per consentire ai clienti di partecipare al gioco dalle finestre e dai balconi dei palazzi. Dopo aver assistito ad una prima estrazione di numeri ed averne filmato lo svolgimento, i poliziotti sono entrati in azione, intorno alle 22, sorprendendo due pregiudicati palermitani intenti a gestire le operazioni. Oltre alla strumentazione tecnica necessaria sono state sequestrate anche numerose "cartelle da gioco artigianali, che venivano vendute ai partecipanti ed altro materiale utile, tra cui un quaderno sul quale erano stati appuntati nomi e cifre, utilizzato come una sorta di libro mastro. (ANSA).