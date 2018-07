MESSINA - Il Gup di Messina ha rinviato a giudizio Cateno De Luca, sindaco di Messina per il caso relativo alla Fenapi, la Federazione nazionale autonoma piccoli imprenditori, per una presunta evasione fiscale che vede coinvolto oltre a De Luca anche altre persone.

Cade l'accusa di associazione a delinquere, il gup, infatti, ha disposto il non luogo a procedere per il sindaco e lo ha prosciolto anche per altri capi. Non luogo a procedere è stato disposto anche per il Caf Fenapi. Il processo inizierà il 21 giugno prossimo.(ANSA).