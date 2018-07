PALERMO - "Noto che si sta procedendo ormai in tutta la Sicilia ai mandati di liquidazione dell'assegno per i disabili gravissimi da parte delle Asp, ma ancora oggi rilevo alcune incongruenze e qualche ritardo. Per tale ragione ho scritto ai dirigenti generali dell'assessorato avviando un monitoraggio da compiersi entro 5 giorni, preavvisando le Asp che la mancata esecuzione prioritaria di questo obiettivo comporterà l'avvio del procedimento di decadenza per i commissari". Lo ha dichiarato l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza."Mi spiace - prosegue Razza - che su questo tema qualcuno non perda l'occasione di polemizzare, anche con iniziative sensazionalistiche. Il nostro dovere, anzitutto nei confronti delle famiglie, è lavorare in silenzio. Non ci interessa altro".Oggi il senatore del Pd, Davide Faraone, ha annunciato che dalla mezzanotte inizierà uno sciopero della fame fino a quando le Asp non avranno erogato i contributi per i disabili.