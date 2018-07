PALERMO - Il profilo genetico isolato nelle tracce organiche rinvenute su un bossolo non è compatibile con quello di Carlo Gregoli. Il risultato della perizia commissionata dalla difesa smentisce le conclusioni della Scientifica sul duplice omicidio di via Falsomiele. Adele Velardo è rimasta l'unica imputata per l'assassinio di Vincenzo Bontà e Giuseppe Vela, avvenuto nel marzo 2016. Il marito, Carlo Gregoli, si è tolto la vita in carcere.

alla fine dell'udienzaa chiedere alla Corte di assise di mettere i due esperti a confronto. Il collegio presieduto da Alfredo Montalto si è riservato di decidere. Potrebbe anche scegliere di affidare una nuova perizia.incaricato dagli avvocati Marco Clementi e Paolo Grillo, muove dalla critica ai metodi di accertamento che, a suo dire, non potrebbero condurre ai risultati raggiunti dai poliziotti. E cioè sull'ampia compatibilità delle tracce di sudore trovate su uno dei bossi rinvenuti sull'asfalto e il profilo genetico di Gregoli.si vede il Suv dei coniugi Gregoli precedere la Fiat 500 delle vittime e il racconto di un testimone. L'uomo stava andando al maneggio per prendersi cura dei suoi cavalli, quando ha sentito gli spari, ha fatto marcia indietro con l'auto e dallo specchietto retrovisore ha visto l'assassino esplodere colpi di pistola contro Bontà e Vela.- ha raccontato - c'era una auto tipo Suv parcheggiata... un uomo che proveniva dal fuoristrada impugnava una pistola all'indirizzo di un uomo che gli stava di fronte... l'uomo cadeva a terra e quello armato sparava altri colpi... effettuavo la manovra di retromarcia e notavo dallo specchietto retrovisore che l'uomo con la pistola guardava ancora la vittima che giaceva al suolo...”. La descrizione fisica e dei vestiti indossati dal killer corrisponde a quella di Gregoli, geometra del Comune. Il testimone, però, non ha parlato della donna.