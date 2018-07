Avvenimenti previsti per oggi, giovedì 12 luglio, in Sicilia.1) PALERMO - Palazzo d'Orleans ore 10:30 Conferenza stampa di presentazione di "I treni storici del gusto", gli itinerari turistici promossi dalla Regione Siciliana e dalla Fondazione delle Ferrovie dello Stato, che partiranno dal prossimo 28 luglio. L'iniziativa punta alla promozione delle eccellenze enogastronomiche, dei paesaggi e della cultura dei territori siciliani da esplorare a bordo di carrozze d'epoca.2) PALERMO - NH Hotel, Foro Umberto I, n. 22B ore 11:30 Conferenza stampa di presentazione dell'opera di Santiago Ydáñez realizzata per l'Hotel. Seguirà rinfresco. Alle 19, all'ex chiesa di Sant'Eulalia dei Catalani, via Argenteria Nuova, 33, inaugurazione della mostra "Santo Animal" dello stesso.3) PALERMO - Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino ore 16:00 Nell'ambito delle iniziative a corollario della 394/a edizione del Festino di Santa Rosalia, la Fondazione Ignazio Buttitta, in collaborazione con il Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino, organizza l'incontro di studio "Rosalia. Santità, memorie e identità cittadine".4) PALERMO - Torrefazione Morettino, via Enzo Biagi n. 3-5 ore 16:30 Nell'ambito di "Palermo Capitale della Cultura 2018", mostra "Flags - MalMediterraneo" dell'artista pantesco Nino Raso. Venti bandiere realizzate con i legni delle barche usate dai migranti per le traversate e restituite dal mare sulle coste di Pantelleria. Con la performance di Martino Lo Cascio e l'esibizione del Coro Arcobaleno del Teatro Massimo.5) PETRALIA SOPRANA (PA) - Palazzo Pottino ore 17:30 presentazione di "Madonie Landscapes". Un programma d&rsquoiniziative, fino a dicembre, realizzato dal Museo Civico di Castelbuono, dall'Ente Parco delle Madonie e da 13 Comuni: Bompietro, Caltavuturo, Castelbuono, Castellana Sicula, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, San Mauro Castelverde.6) PALERMO - Calidarium dell'Orto Botanico dell'Università ore 18:00 Secondo appuntamento espositivo di Radiceterna con una personale dell'artista Katinka Bock che ha realizzato una nuova serie di lavori inediti, progettati espressamente per questo particolare luogo espositivo.7) MARSALA (TP) - Cantine Florio ore 18:00 La scrittrice e giornalista Selvaggia Lucarelli, presenta il suo nuovo libro "Casi umani", edito da Rizzoli.8) PALERMO - Orto botanico ore 21:00 Concerto dell'Orchestra sinfonica siciliana con Salvatore Magazzù tromba solista, diretta da Elia Andrea Corazza.9) PALERMO - Piazza Bologni ore 21:00 Nell'ambito delle manifestazioni per il 394/o Festino di Santa Rosalia, concerto a plettro e tocco, organizzato dall&rsquoassociazione Cialoma Arte Mediterranea. L'Orchestra degli "Artigiani della Cultura" si esibirà in collaborazione con i Nomos e la Bottega delle Percussioni.10) PALERMO - Palazzo Riso ore 21:00 Terzo appuntamento per "Palazzo Riso jazz". ore 21 il Seamus Blake Trio con la Big Band (Ottoni) diretta da Seamus Blake e la sezione Ottoni dell'Orchestra sinfonica siciliana.11) PALERMO - Teatro di Verdura ore 21:15 Concerto di Vinicio Capossela e la sua orchestra con la partecipazione dell'Orchestra del Teatro Massimo12) GIBELLINA (TP) - Baglio di Stefano Teatro sensoriale, nell'ambito della 37/a edizione del Festival delle Orestiadi di Gibellina, con la direzione artistica di Alfio Scuderi, con un laboratorio creativo gratuito "Tessere Gibellina" con performance finale curata dagli attori Gabriel Hernández e Pancho García, fondatori del Teatro de Los Sentidos di Barcellona. Fino al 13 c.m.13) AGRIGENTO - Hotel Dioscuri Bay Palace Conferenza stampa di Filca Cisl per illustrare ai dirigenti e ai quadri il nuovo progetto "Body building" che punta al rilancio e alla riorganizzazione della federazione. (ANSA).