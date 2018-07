PALERMO - “Mi sento fortemente amareggiato per le ennesime minacce di stampo mafioso al Centro Padre Nostro, che risultano lesive della libertà e della dignità umana dei tanti cittadini perbene del quartiere Brancaccio”. A esprimere solidarietà a Maurizio Artale, vittima di alcune minacce, è il presidente di Palermo Energia Antonio Tomaselli. “In alcun modo si deve interrompere il percorso di legalità, riqualificazione territoriale e socio-ricreativa intrapreso da tempo in continuità con l'insegnamento lasciatoci da Don Pino – dice Tomaselli - Noi ormai quarantenni, vecchi ragazzi che abbiamo vissuto da studenti il periodo degli omicidi di stampo mafioso di Falcone, Borsellino e di Don Pino dobbiamo restare uniti e stringerti attorno al Centro Padre Nostro come abbiamo sempre fatto senza mai sottrarci alle responsabilità”.