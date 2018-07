PALERMO - "La volontà del Parlamento è sacra. Io faccio il presidente della Regione e non entro mai a gamba tesa sui lavori dell'Assemblea, né mi occupo delle vicende della geografia parlamentare". Così il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, ha risposto ai giornalisti a proposito della proposta sul ricalcolo dei vitalizi che il M5s ha annunciato di voler portare all'esame dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea regionale siciliana. Una norma su cui ha espresso apertura al dialogo Alessandro Aricò, capogruppo di Diventerà Bellissima, il movimento fondato dal governatore, a Sala d'Ercole. "Ci sono i capigruppo che sono deputati a tenere i rapporti con la coalizione e con l'opposizione. Io devo preoccuparmi della crisi idrica, di quella dei rifiuti e di tante cose - ha proseguito Musumeci - Lasciatemi fare il presidente della Regione e non trascinatemi in queste vicenda".(ANSA).