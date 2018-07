Giudicato per direttissima, l'arresto è stato convalidato ed è stato sottoposto all'obbligo di firma.

otto di hashish e tutto l'occorrente per il confezionamento della droga da spacciare.Alla vista dei militari, il giovane si è mostrato particolarmente nervoso e li ha così insospettiti. I dubbi sono diventati certezze quando è stata effettuata una perquisizione nel suo appartamento: oltre alla sostanza stupefacente sono stati trovati un bilancino di precisione e vario materiale per suddividere la droga in dosi.