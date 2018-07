Da una prima ricostruzione il fuoco sarebbe divampato da un locale dove si trovava una lavatrice. I proprietari hanno cercato, inizialmente, di spegnere le fiamme ma non ci sono riusciti: il rogo aveva già avvolto parte della stanza sprigionando un denso fumo nero.

Intanto i vigili del fuoco hanno chiesto il supporto di un’altra squadra per mettere in sicurezza l’abitazione e finire le operazioni di spegnimento. Le indagini per accertare le cause sono in corso.

