PALERMO - Si è riunita nella sede del Palazzo Arcivescovile di Palermo, la Commissione del Premio internazionale Beato Padre Pino Puglisi, presieduta dall’Arcivescovo Monsignor Corrado Lorefice. Quest’anno, in occasione del 25esimo anniversario della morte di Padre Pino Puglisi, il prete ucciso dalla mafia il 15 settembre 1993 per il suo costante impegno evangelico e sociale soprattutto, la Commissione del Premio sta lavorando per organizzare un’edizione ricca di sorprese e novità.Durante la riunione, sono state proposte alcune delle personalità che oltre ad aver raggiunto importanti traguardi a livello professionale, hanno dato un grande contributo per sostenere le persone in difficoltà e si sono distinte in campo umanitario, sociale e benefico. Il prossimo incontro della Commissione sarà decisivo per scegliere gli otto premiati durante la serata programmata per il 3 dicembre 2018, al Teatro Real Santa Cecilia.Alla riunione con l’Arcivescovo hanno partecipato i membri della commissione e della giuria del Premio internazionale Beato Padre Pino Puglisi: Padre Antonio Garau dell’Associazione Jus Vitae, l’ingegnere Giacomo Greco, il professore Vincenzo Bagarello, Domenico Miceli, segretario regionale della Cisl, Gemma Ocello, Ignazio Garsia, fondatore del Brass Group, Francesco Panasci, direttore artistico della manifestazione, Roberto Gueli e Tiziana Martorana, presentatori veterani del Premio.