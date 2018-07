ROMA - Livelli elevati e potenzialmente dannosi per la salute di istamina, ossia di una sostanza coinvolta nelle infiammazioni e nelle reazioni allerghiche, sono stati rilevati in un lotto di tonno pinne gialle surgelato in fette sottovuoto. Lo rende noto il ministero della Salute sul suo sito. Il prodotto è stato richiamato dai supermercati italiani. Le fette sottovuoto di tonno hanno il marchio Nordic Seafood A/S - Melega & Prini srl di Bolzano e sono prodotte dalla Central Western Pacific nello stabilimento in Indonesia.La data di scadenza è il 10 novembre 2019. Il lotto ritirato è BMI 18/02 - Item No 2451410, ogni confezione è di 175-225 grammi. La ditta ha provveduto ad effettuare il richiamo presso gli unici due clienti all'ingrosso e per la quota venduta al dettaglio, e ha apposto due cartelli nel punto vendita. . Il prodotto, rileva il Ministero della Salute, "non deve essere consumato e deve essere distrutto o reso".(ANSA).