La Polizia municipale ha reso note le modifiche alla circolazione per il 14 e il 15 luglio, giorni in cui Palermo celebrerà la sua “Santuzza”: sabato con lo spettacolo profano, domenica con le funzioni religiose.da piazza XIII Vittime il transito verrà inibito nel sottovia in direzione mare; i veicoli provenienti da via Cavour svolteranno a sinistra per via Francesco Crispi; in via Cala, all'altezza di via San Sebastiano, sarà riaperto temporaneamente il varco tra le due carreggiate, con rimozione dei dissuasori dalle 6 del 14 luglio alla mezzanotte del 15. E ancora, da via Messina Marine il transito veicolare sarà deviato per via Salvatore Cappello.con i veicoli provenienti da via Archirafi che svolteranno a sinistra per via Lincoln in direzione della stazione centrale; da piazza Giulio Cesare, chiusura al transito veicolare in direzione via Roma.I divieti di sosta con rimozione coatta nelle vie del percorso e adiacenti, scatteranno dalle mezzanotte del 12 luglio e dureranno fino a tutto il 15.ossia corso Vittorio Emanuele, piazza Marina, via Maqueda, discesa dei Giovenchi, piazza sant’Onofrio, via Panneria, piazza Monte di Pietà, via Judica, via Gioiamia e via Matteo Bonello.Ma i preparativi del Festino, in realtà, provocheranno qualche disagio agli automobilisti anche venerdì 13. Dalle 9 alcune strade saranno temporaneamente chiuse per le prove generali.non si potrà sostare dalla mezzanotte del venerdì fino a domenica; divieto anche in via Alloro, piazza Capitaneria, via dei Cartari, piazza Santo Spirito. Dalle 14 di sabato non sarà possibile sostare nemmeno in via Bonello, piazza Vittoria, Foro Umberto I, via Cala.