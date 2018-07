PALERMO - Una studentessa portoghese è stata investita da un taxi questa mattina sulle strisce pedonali in via Dante, all'altezza di via Pietro D'Asaro a Palermo. La giovane di 23 anni, A.D.M., è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all'ospedale Civico con sospette fratture. I rilievi sono eseguiti dagli agenti dell'infortunistica della polizia municipale.