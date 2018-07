PALERMO - La polizia di Stato ha denunciato due giovani di Borgo Vecchio accusati del tentato colpo al negozio Gucci di Palermo lo scorso 8 giugno. I due hanno tentato di forzare la porta laterale d'ingresso ai magazzini del negozio in via Libertà, all'angolo con la via Enrico Albanese. Quello di giugno era il secondo colpo tentato all'esercizio commerciale. Gli agenti del commissariato Politeama hanno guardato decine di filmati ripresi dalle telecamere della zona fino a quando non sono riusciti a risalire all'identità dei primi due dei cinque componenti il commando che tentò di forzare la saracinesca e portate via le preziose borse e gli oggetti griffati. Dalle immaginisi vede che i due giovani hanno utilizzato con violenza due oggetto a mo' di ariete. Sono in corso indagini per risalire agli altri tre componenti della banda.(ANSA).