L'ombra gentile che trovò la neonata abbandonata in un cassonetto di via Ferdinando Di Giorgi – così raccontano - ha addobbato, lì accanto, un giardino solo per lei, per la bimba che ebbe appena qualche raggio di sole nella sua vita di pochi istanti.– si presenta e aggiunge un peluche, un fiore di plastica, un santino all'installazione che decora il suo silenzioso affetto. Ogni mattina, con la pioggia o col sole, lui è lì, si fa il segno della croce, lascia qualcosa e si eclissa, magari non da solo.. Una bambina era morta dopo essere stata gettata come una cosa nell'immondizia. Un'anima in cerca l'aveva rintracciata in una borsa rossa, mentre frugava tra i rifiuti, e aveva chiamato i vani soccorsi. I giudici, nella sentenza d'appello, hanno assolto la madre – come abbiamo raccontato qui - perché non imputabile al momento del tragico evento, essendo incapace di intendere e volere.E' venuta fuori quasi per caso, a margine di un gustoso gioco sui social - “Dove a Palermo” - che Franco Lannino, attento cronista-fotografo, ha creato sulla sua pagina Facebook.a quale frammento cittadino si riferisce la foto pubblicata. Alle volte c'è chi manda la sua. Tiziana Caccamo ha proposto uno scatto, una ridotta di immaginette e peluche appoggiata a un anonimo muro in via Di Giorgi, strada persa in un dedalo in prossimità di viale Regione. Qualcuno ha riconosciuto e indicato lo spazio: il monumento di tardiva e necessaria umanità assemblato da un uomo generoso per un'esistenza inghiottita dal buio di un cassonetto.una storia alla storia: colui che rintracciò il corpicino avrebbe edificato quell'altare di memoria e lo rinnova. “Lo vediamo sempre – dice Carmelo che ha un'officina nei paraggi. Un ragazzo buono, molto schivo che gira da queste parti. Stamattina, alle nove, era qui”. C'è un nome che salta fuori e che è opportuno tenere al riparo dall'attenzione. Le ombre gentili possono scottarsi al sole dell'altrui curiosità. Chissà se è davvero il solo, o se ci sono altre ombre gentili che concorrono e hanno favorito il miracolo, uno di quei miracoli che accadono quaggiù. Piace pensare che siano tanti e diversi gli anonimi custodi di quell'angolo.Tiziana - che lavora nei dintorni e per questo ha fotografato, ignara - è rimasta scossa dopo avere appreso e verificato tutto. Ora si improvvisa guida, fino al luogo immortalato dalla foto e dice: “L'emozione è grande, la tristezza pure. Ma è bello sapere che qualcuno non ha dimenticato”.variamente addobbato, vegliano insieme guardiani di estrazione diversa. Ci sono pupazzetti stinti dalla luce. C'è Topolino accanto a Minnie. C'è la Santuzza in effigie. C'è Gesù bambino. Minuti totem a protezione di ciò che non può essere più protetto, perché è già passato nella bruciatura dei rimpianti. Ogni mattina un'ombra viene qui, con passo delicato, prega, si fa la croce e depone un altro segno di presenza. Così, tra le dita e gli occhi che accarezzano, tentando di dare una sistemazione all'indicibile, un mucchietto di terra da niente è diventato un giardino fiorito.