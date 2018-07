A finire nel mirino dei rapinatori, stamattina, una donna di 46 anni di origini colombiane che ha cercato di reagire, ma ha avuto la peggio.I due giovani, alla fine fuggiti con un telefono cellulare ed un pc portatile, hanno fatto perdere le proprie tracce nel giro di pochi minuti. La vittima, dopo l'assalto, ha chiesto aiuto ed è stata soccorsa dai sanitari del 118. una volta giunta al pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia, i medici hanno contattato la polizia.L'ennesimo all'insegna della violenza nel capoluogo siciliano, dove oggi è finito in manette un ragazzo originario del Mali accusato di due rapine : una è stata messa a segno a bordo del tram, ai danni di un uomo minacciato col collo di una bottiglia di vetro rotta, l'altra per strada, dove ad avere la peggio è stata una ragazza, scaraventata per terra.