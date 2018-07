Trentadue anni, originaria di Savona, Annalisa diventa nota al grande pubblico grazie alla partecipazione alla decima edizione del talent 'Amici' di Maria De Filippi. In quell'occasione si aggiudica il premio della critica, piazzandosi al secondo posto nella categoria Cantanti. Il suo talento non passa inosservato e in pochi anni Annalisa sbarca più volte al Festival di Sanremo: l’ultima, nel 2018, con il brano 'Il mondo prima di te' che si classifica al terzo posto e diventa un vero e proprio tormentone. Con Benji & Fede, Annalisa domina le classifiche dell’estate 2017 con la hit 'Tutto per una ragione'. Il suo ultimo singolo 'Bye Bye' dà il nome al tour con cui sta girando l'Italia. In quell'occasione si aggiudica il premio della critica, piazzandosi al secondo posto nella categoria Cantanti. Il suo talento non passa inosservato e in pochi anni Annalisa sbarca più volte al Festival di Sanremo: l’ultima, nel 2018, con il brano 'Il mondo prima di te' che si classifica al terzo posto e diventa un vero e proprio tormentone. Con Benji & Fede, Annalisa domina le classifiche dell’estate 2017 con la hit 'Tutto per una ragione'. Il suo ultimo singolo 'Bye Bye' dà il nome al tour con cui sta girando l'Italia.

“Diamo il benvenuto a Salemi a una grande artista del calibro di Annalisa che impreziosisce ulteriormente il già ricco programma estivo - affermano il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, e l'assessore al Turismo Vito Scalisi -. Dopo il successo del concerto di Bianca Atzei nell'estate 2017, abbiamo voluto puntare nuovamente su un appuntamento di grande richiamo per la musica contemporanea”.

Il concerto è inserito nel cartellone degli eventi 'Salemi d'Estate', messo a punto dall'assessorato al Turismo, sport e spettacolo del Comune di Salemi per il periodo che va dall'1 luglio al 15 settembre.cifra nettamente inferiore rispetto al normale prezzo di mercato, grazie all'intervento economico del Comune di Salemi. I ticket sono acquistabili nei circuiti di vendita online ticketone.it e tickettando.it, presso l'Ufficio Turistico del Comune di Salemi e presso la sede della Pro Loco, in piazza Libertà, oltre che nei quattro punti vendita della provincia di Trapani: Egatour Viaggi, via Ammiraglio Staiti 13, Trapani; I Viaggi dello Stagnone, via dei Mille 45, Marsala; Cicerone Tour, viale Europa 61, Alcamo; Cafè Argenteria, via Argenteria, Erice.