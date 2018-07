Da giorni i militari avevano notato uno strano viavai di giovani dal suo box: insospettiti, sono entrati nel garage per effettuare una perquisizione. A quel punto, Parisi ha raccolto il materiale che si trovava sul tavolo e ha tentato di sbarazzarsene in bagno. . A quel punto, Parisi ha raccolto il materiale che si trovava sul tavolo e ha tentato di sbarazzarsene in bagno.

I carabinieri notato i cristalli di crack caduti per terra e trovato poi le dosi sul tavolo, accanto alle quali c'era anche tutto l'occorrente per il confezionamento della droga. Il giovane è così finito in arresto. Nei mesi scorsi, sequestri di crack erano avvenuti a Ballarò e allo Zen. In manette anche un ventenne, L.N.I, che nella sua abitazione nascondeva diciassette pezzi di hashish dal peso di 33 grammi e soldi in contanti, considerati frutto dello spaccio.

Si trovavano all'interno di una "crack house" scoperta dai carabinieri di San Lorenzo nella zona dello Sperone. A finire in manette per detenzione illecita di droga, Pietro Parisi, quarantenne già noto alle forze dell'ordine.