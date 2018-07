Incensurati e a bordo di una Bmw serie 1, sono finiti in manette per detenzione ai fini di spaccio di droga. Si tratta di B. F., quarantenne, e D. I., cinquantenne, entrambi di Cefalù, nel Palermitano.L'arresto è avvenuto nell'ambito dei controlli effettuati su strada, durante i quali i militari hanno intimato l'alt ai due uomini, sin da subito agitati e insofferenti alla loro vista.I due arrestati, prima sottoposti ai domiciliari in attesa della convalida, sono stati sottoposti all'obbligo di dimora nel Comune di Cefalù