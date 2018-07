L’accordo, firmato dall’assessore Sebastiano Tusa e dai rappresentanti delle sigle sindacali, consente ai dipendenti del settore di potere partecipare al piano delle aperture su base volontaria, pur avendo superato il numero dei turni festivi effettuabili nel corso dell’anno secondo il limite imposto dal contratto. Anche il personale amministrativo che ne farà richiesta potrà partecipare concorrendo a colmare le carenze di oganico. Il dipartimento dei Beni culturali destinerà per la realizzazione del piano strategico due milioni di euro per il periodo agosto/dicembre 2018.

“Nonostante l'intesa raggiunta oggi, figlia del buon lavoro svolto alla vigilia del 2 giugno quando grazie all'impegno di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl i siti museali regionali rimasero aperti in virtù del protocollo d'intesa siglato, il problema della cronica carenza di organico e dei limiti contrattuali rimane e per questo – proseguono i sindacalisti – abbiamo fatto presente all'assessore Tusa che è necessario cominciare al più presto la programmazione per il 2019, così da non dover poi ricorrere a misure dell'ultimo momento, che non permettono uno sviluppo di ampio respiro. In questa direzione – concludono – abbiamo chiesto all'Assessorato di verificare se non sia possibile ricorrere anche al personale della Sas – Servizi ausiliari Sicilia. Inoltre, manteniamo alta l'attenzione sui pagamenti arretrati che i lavoratori ancora aspettano dagli anni precedenti”.

PALERMO - Firmato questa mattina l'accordo tra Regione e sindacati che permetterà di tenere aperti i siti culturali regionali. “Un buon risultato – dicono Gaetano Agliozzo e Clara Crocè della Fp Cgil, Paolo Montera e Fabrizio Lercara della Cisl Fp, Enzo Tango e Luca Crimi della Uil Fpl – che permetterà di non privare del nostro patrimonio culturale i siciliani e i turisti che visitano la nostra isola ogni giorno”.L'accordo è stato siglato anche dai sindacati autonomi Cobas-Codir, Sadirs, Siad e Ugl. Previsti anche interventi di sicurezza e vigilanza, da attivare in tutti i siti culturali del dipartimento Beni Culturali e dell’Identità siciliana. Gli autonomi rivendicano adesso l'esigibilità di questo accordo che sarà sempre subordinato alla volontarietà del personale e alla certificazione della spesa da parte della ragioneria. Il dipartimento Beni culturali dovrà infatti destinare, per la realizzazione del piano strategico, 2 milioni di euro (fondi regionali non imputabili alle risorse appostate per il Famp) per il periodo agosto-dicembre 2018. Nei prossimi giorni l’amministrazione provvederà a quantificare la spesa, dettagliando i compensi da corrispondere al personale.