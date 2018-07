Lino Banfi confessa a 'Il Messaggero' il dolore per la malattia della moglie Lucia: "Mia moglie, a volte, mi chiede come farò quando lei non sarà più in grado di riconoscermi. E io, per tranquillizzarla, le rispondo che ci ripresenteremo un’altra volta". L'attore pugliese racconta: "Non accetto che mia moglie non stia bene, in un momento in cui mi sarei voluto godere la mia vita accanto a lei".