Il richiamo riguarda solo ed esclusivamente la regione Sicilia. Greenyard, il produttore, e Lidl Italia invitano i consumatori che avessero acquistato il prodotto a non consumarlo e restituirlo.

PALERMO - Il Ministero della Salute ha ordinato il ritiro di tutti i pacchi di "Mix di verdure surgelata a base di carote, fagiolini, piselli e mais" e "Mais surgelato" a marchio Freshona. Il rischio microbiologico riguarda la "possibile presenza di Listeria Monocytogenes", un batterio potenzialmente grave.L’assunzione di cibo contaminato può dare luogo a Listeriosi, una malattia infettiva particolarmente grave in caso di gravidanza in corso: tra i possibili effetti l’insorgenza di setticemia e o meningite purulenta, e provocare aborti o parti prematuri. In altri casi, meno gravi ma molto più probabili, può dare vita a diarrea.