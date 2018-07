Avvenimenti previsti per oggi, venerdì 13 luglio, in Sicilia.1) CALTANISSETTA - Istituto Penale per Minorenni ore 10:00 Presentazione di un progetto, denominato, "Fischio d'inizio", per la riabilitazione dei detenuti minorenni e l'inserimento dei minori stranieri non accompagnati attraverso lo sport promosso dal Centro provinciale di istruzione per adulti di Caltanissetta-Enna.2) MESSINA - Lega Navale, Via Consolare Pompea 244 ore 11:00 Conferenza stampa di Legambiente dal titolo "L'aggressione alle spiagge siciliane" in vista di tre tappe di Goletta Verde, il 14 e 15 a Giardini Naxos (Messina), il 16 a Marzamemi (Siracusa) e il 17 e 18 a Pozzallo (Ragusa). Partecipano il direttore generale di Legambiente Giorgio Zampetti e il presidente di Legambiente Sicilia Gianfranco Zanna.3) CATANIA - Le Ciminiere ore 11:00 Esposizione di veicoli militari d'epoca provenienti dal tour rievocativo cominciato a Gela lo scorso 10 luglio organizzata nell'ambito delle manifestazioni per il 75/mo anniversario dello Sbarco in Sicilia. Partecipa, tra gli altri, il sindaco metropolitano Salvo Pogliese. Fino alle 16.30.4) PETRALIA SOPRANA (PA) - UniCredit, Via I Maggio 19-21 ore 16:00 Inaugurazione della nuova filiale Madonie di UniCredit.5) PALERMO - Bottega I Sapori ed i Saperi della Legalità di Libera, piazza Castelnuovo 13 ore 17:30 Presentazione del saggio di Francesco Petrotta "Salvatore Giuliano, uomo d'onore. Nuove ipotesi sulla strage di Portella della Ginestra".6) PALERMO - Piazza Politeama ore 18:00 Manifestazione dal titolo "Nessuno tocchi Rosalia", organizzata per ricordare le donne vittime di femminicidio dall'Associazione Le Onde Onlus e dal Coordinamento Antiviolenza 21 Luglio Palermo.7) NOTO (SR) - Convitto delle Arti ore 18:30 Presentazione del cartellone "Effetto Noto 2018".8) GIBELLINA (TP) - Giardino dei Odori - Baglio di Stefano ore 19:00 Performance curata dagli attori Pancho García e Arianna Marano del Teatro de Los Sentidos di Barcellona nell'ambito della 37/a edizione del Festival delle Orestiadi "Tessere Gibellina".9) CALTAGIRONE (CT) - Arena Istituto Sacro Cuore, Piazzale della Regione n.1 ore 20:00 Secondo spettacolo nell'ambito del programma di "Teatrinfiniti", la storica Rassegna di Teatro per l'infanzia promossa dall'Associazione culturale "Nave Argo" con la direzione artistica di Fabio Navarra, giunta alla sua dodicesima edizione.10) PALERMO - Chiostro della GAM ore 20:30 Ultima recita del "Don Pasquale", di Gaetano Donizetti.11) SIRACUSA - Arena Minerva ore 21:00 Nell'ambito di Ortigia Film Festival, per la sezione "Cinema Women", l'attrice tunisina Mariam Al Ferjani che presenterà in anteprima "La bella e le bestie" della regista Kaouther Ben Hania.12) SAN VITO LO CAPO (TP) - Giardini di Palazzo La Porta ore 21:15 X edizione del SiciliAmbiente Documentary Film Festival.