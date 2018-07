La scelta fatta dalla maggioranza ci ha colti di sorpresa. Mai ci saremmo immaginati un simile voto.

Noi siamo certi della bontà dell'iniziativa progettuale presentata dall'associazione agricola 'Traversa Navarra' tanto che abbiamo votato con parere favorevole l'atto deliberativo. Ma siamo consapevoli che quando si utilizzano risorse pubbliche bisogna vigilare e agire nell'interesse primario del rispetto della legalità e della trasparenza, che in questa martoriata terra non è mai troppa".

Alongi, Cavera e Pagano invieranno copia della delibera al Prefetto di Palermo.

PALERMO - “Un fatto grave che non mancheremo di segnalare al prefetto e che ci ha lasciato sconvolti”. Così Piero Alongi, Giovanni Cavera e Andrea Pagano, consiglieri comunali d’opposizione nel comune di Ventimiglia di Sicilia, definiscono la scelta del Consiglio di respingere la proposta di inserire l’impegno al rispetto del protocollo di legalità 'Carlo Alberto Dalla Chiesa' all'interno dell'atto deliberativo che prevedeva la presa d'atto dell'iniziativa progettuale presentata da una Associazione Agricola per l'utilizzo di un finanziamento di oltre mezzo milione di euro di fondi comunitari. Si tratta di un progetto che viene finanziato con la sotto misura 4.3.1 del P.S.R. Sicilia 2014-20120“Dire no all’inserimento nell'atto deliberativo dell’ impegno a sottoscrivere il protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa da parte dell'associazione, calpesta a nostro avviso una storia fatta di coraggio e di senso dello stato che ha contraddistinto l'azione del Prefetto Dalla Chiesa, ma calpesta anche i passi avanti culturali fatti in questi anni nel segno della legalità - affermano Alongi, Cavera e Pagano -. Va ricordato tra l'altro che il protocollo di legalità contiene importanti paletti al fine di vigilare su opere pari o superiori a 250mila euro.