È in arrivo la prima, vera ondata di calore di questa estate finora non torrida. Nel weekend le temperature supereranno i 35 gradi in molte zone d'Italia, e il bollettino di sorveglianza sulle ondate di calore del Ministero segnala per domani allarme "arancione" in quattro città (Frosinone, Palermo, Perugia e Roma), che diventano sette domenica (esce Palermo ma entrano Cagliari, Campobasso, Firenze e Latina).Il livello di allerta arancione, il secondo per gravità dopo l'allerta rossa, indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili.