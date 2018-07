Un uomo ha perso la vita in seguito all'esplosione di una bombola da sub, all'interno dei locali della ditta "Tecnomare Paluzzo", che si trova al civico 17 e si occupa della manutenzione di attrezzature subacquee.a pochi metri dalla centralissima via Libertà, decine di chiamate sono giunte alle forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, le volanti della polizia e i sanitari del 118: l'intervento dei soccorritori, purtroppo, non è servito a salvare la vita a P.L.P, un socio della ditta che aveva 54 anni.la vittima stava riempiendo la bombola, quando per cause ancora da accertare è avvenuto lo scoppio. Una fiammata l'ha travolto non lasciandogli scampo. L'area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco. In via Di Marco si attende il medico legale che effettuerà una prima ispezione cadaverica per accertare le cause della morte. Le indagini per accertare nel dettaglio quanto successo sono in corso.