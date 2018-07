Infine, è arrivata la benedizione dell'arcivescovo

, che - dopo aver celebrato la messa in onore di Santa Rosalia nell'atrio di Palazzo delle Aquile - ha raccomandato alla protettrice di Palermo tutto il corpo della polizia municipale.

In un'assolata piazza Pretoria, piena di turisti e curiosi, sono state presentate le. Presenti, il comandante, il sindaco, il presidente della Regione Nello Musumeci e il prefetto Antonella De Miro."Facciamo ogni giorno continui passi avanti nel miglioramento del servizio ai cittadini che svolgiamo", ha commentato, che ha spiegato come l'utilizzo delle bodycam possa essere un valore aggiunto per la sicurezza dei cittadini e degli stessi vigili urbani. Soddisfazione anche del, che ha definito la nuova dotazione "un segnale della città a passo con i tempi", garantendo un migliore controllo sui comportamenti non civili, in tutto il territorio comunale.