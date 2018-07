Le operazioni di rintraccio, individuazione ed arresto del cittadino olandese - spiegano dalla Questura di Palermo - sono riconducibili alle attività di verifica su tutto il territorio nazionale effettuate dalla polizia in tema di prevenzione, attraverso i sistemi di controllo informatico degli ospiti delle strutture ricettive, allocati presso la centrale operativa".

"Il territorio cefaludese - sottolineano - in questo primo scorcio di stagione estiva, registra infatti un notevole flusso di turisti, molti dei quali “alloggiati” presso case vacanze e “B & B”. In questo modo - precisano - aumenta esponenzialmente la possibilità che i sistemi di “Alert alloggiati” possano segnalare alla locale sala operativa situazioni e circostanze analoghe a quelle che hanno portato alla individuazione e all'arresto del ricercato".

L'olandese D.F, è stato rintracciato dagli agenti del commissariato di Cefalù nella cittadina normanna, dove si trovava in vacanza con la fidanzata.. Una volta finito in manette, è stato trasferito nel carcere di Termini Imerese in attesa di estradizione. "