, a bordo di un tram, in prossimità di una fermata, il giovane ha strappato con violenza il cellulare dalle mani di un uomo. Poi con il bottino è sceso velocemente dal mezzo. Inseguito e raggiunto dalla vittima, l'ha minacciata con un grosso pezzo di vetro ricavato da una bottiglia raccolta da terra e frantumata, costringendola a desistere.

Alcuni giorni dopo,

Traore si è avvicinato con un pretesto ad una giovane donna che stava passeggiando in centro. L'ha bloccata e minacciata, per scaraventarla poi per terra con l'obiettivo di rubarle la borsa. La vittima ha opposto resistenza, ma il 28enne è riuscito ad impossessarsi del suo cellulare. E' stato rinchiuso al Pagliarelli, ma sono in corso ancora le indagini per accertare eventuali complici coinvolti.

. Gli agenti della squadra mobile e del commissariato Oreto-Stazione hanno arrestato Issa Traore, 28enne originario del Mali.: nel primo caso