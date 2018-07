Dopo l'addio ai grillini,, Gelarda, al momento iscritto al gruppo misto di Sala delle Lapidi, ha svelato su Facebook il contatto con, sottosegretario agli Interni e commissario del Carroccio in Sicilia. L'attivismo del poliziotto su un tema caldo come l'immigrazione è stato notato dalle parti di via Bellerio, sede della Lega, e ora Candiani, che sta cercando di sanare le fratture tra la corrente vicina al deputato regionalee l'anima del partito legata al deputato nazionale nisseno, prova a sondare il terreno e a piantare il seme leghista anche all'ombra di Montepellegrino.la nascita del primo gruppo consiliare della Lega a Palermo. La strada è ancora lunga e i vertici del Carroccio non sembrano ossesionati dalla necessità di dare vita a una pattuglia leghista, ma qualora ce ne fosse la possibilità non si tirerebbero indietro e già qualche nome comincia a filtrare: in primis quello di, eletta in Forza Italia e subito entrata in rotta con i vertici azzurri, con il conseguente transito al Misto.previsto per la prossima settimana, a cui dovrebbe partecipare anche Matteo Salvini: "Li incontrerò per sentire cosa hanno da dirmi", spiega l'ex M5s che si concede anche una stoccata agli ex compagni di viaggio: "E' un momento difficile della mia vita politica per le scelte nette che ho deciso di compiere, ma questo ed altri sono segnali che il mio lavoro, svolto con costanza e corenza, non è passato inosservato. Almeno fuori dal Movimento 5 Stelle".